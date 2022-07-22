"يتجاوز بأضعاف البرنامج السعودي" .. إيران تعتزم إنشاء محطة توليد للكهرباء في العراق

شفق نيوز/ تعتزم الشركات المعرفية الإيرانية، إنشاء محطة كهربائية لتويد 3642 ميغاواط من الطاقة في العراق.

وذكرت وكالة "فارس" شبه الرسمية الإيرانية في تقرير نشرته اليوم الجمعة، بأن إنتاج هذا العدد 7 أضعاف برنامج السعودية لتزويد العراق بالكهرباء خلال الأعوام الـ3 المقبلة.

وأشار التقرير إلى أن الشركات المعرفية الإيرانية حتى الآن قامت بتوظيف الرساميل في بعض دول العالم منها روسيا وسوريا والعراق ودول اخرى لانشاء محطات انتاج الطاقة الكهربائية.

وأضاف أن هذه الشركات الايرانية قامت في العراق بإفتتاح عدة وحدات لإنتاج الطاقة الكهربائية تحمل اسم "الصدر والحيدرية النجف والرميلة" اضافة الى اكمال هذه المشاريع.

ونوه تقرير الوكالة إلى ان التعاون بين ايران والعراق في مجال الكهرباء لم يقتصر في انشاء محطات انتاج الطاقة الكهربائية فحسب، بل ان الجانب الايراني يشارك في مجال صيانة المحطات العراقية أيضا.

وكان وزير الطاقة الإيراني علي أكبر محرابيان قد أعلن، يوم الثلاثاء، توقيع بلاده على أول اتفاقية طويلة الأمد مع العراق في مجال الكهرباء.

ويعاني العراق من أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود جراء الحصار والحروب المتتالية. ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارات أحياناً إلى 50 مئوية.

ويجري العراق مباحثات مع دول خليجية وعلى رأسها السعودية لاستيراد الكهرباء منها عبر ربط منظمتها مع منظومة الخليج، بعد أن كان يعتمد على إيران لوحدها خلال السنوات الماضية عبر استيراد 1200 ميغاواط وكذلك وقود الغاز لتغذية محطات الطاقة الكهربائية المحلية.

كما يعتزم العراق استيراد الكهرباء من الأردن وتركيا، في مسعى من بغداد لسد النقص لحين بناء محطات طاقة تكون قادرة على تلبية الاستهلاك المحلي.