ارتفاع أسعار الذهب في بغداد واستقرارها لدى أربيل

شفق نيوز– بغداد

شهدت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي ارتفاعاً في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، اليوم الاثنين، فيما استقرت في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد، سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 666 ألف دينار، مقابل سعر شراء بلغ 664 ألف دينار، مقارنة بسعر 662 ألفاً يوم أمس الأحد.

وأضاف أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي بلغ 636 ألف دينار، وسعر الشراء 632 ألف دينار.

وفي ما يتعلق بمحال الصاغة، أشار المراسل إلى أن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 670 ألفاً و680 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع المثقال العراقي بين 640 ألفاً و650 ألف دينار.

أما في أربيل، فقد سجلت أسعار الذهب استقراراً، حيث بلغ سعر بيع مثقال الذهب عيار 22 نحو 696 ألف دينار، وعيار 21 نحو 665 ألف دينار، وعيار 18 نحو 570 ألف دينار.