أول ناقلة نفط عراقية تعبر مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب

تمكنت ناقلة نفط عملاقة تحمل مليوني برميل من الخام العراقي من عبور مضيق هرمز بنجاح، بعد تعثر مستمر بسبب الحرب الإقليمية وتأثيرها على المضيق.

ووفقاً لبيانات تتبع السفن التي جمعتها "بلومبيرغ"، أظهرت الناقلة "أوميغا تريدر" (Omega Trader)، التي تديرها شركة "ميتسوي أو إس كيه ليد" اليابانية، وصولها إلى مدينة مومباي الهندية خلال الأيام القليلة الماضية.

وكان آخر ظهور لإشارة الناقلة قبل وصولها إلى الهند من داخل الخليج العربي قبل أكثر من عشرة أيام.

يمثل عبور هذه الناقلة أول تحرك مرصود لبراميل النفط التابعة لبغداد عبر الممر المائي الحيوي منذ اندلاع الحرب التي دخلت أسبوعها الرابع.

تشير التقارير إلى أن معظم السفن التي نجحت في العبور أخيراً أفرغت حمولتها في الهند التي تواصلت حكومتها مع المسؤولين الإيرانيين لضمان ممر آمن لسفن الطاقة المتجهة إليها، بل قامت البحرية الإيرانية بمرافقة إحدى سفن الغاز المسال عبر المضيق.