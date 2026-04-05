أول ناقلة نفط عراقية تعبر مضيق هرمز بعد الاستثناء الإيراني

أفادت وكالة "بلومبرغ"، الأحد، بأن ناقلة نفط تحمل خاماً عراقياً بدت وكأنها تعبر مضيق هرمز، بعد يوم من إعلان إيران منح العراق استثناءً خاصاً لاستخدام الممر المائي رغم استمرار القيود على معظم الدول.

وذكرت الوكالة أن الناقلة "أوشن ثاندر" من فئة "سويزماكس" كانت قد حملت شحنتها من محطة البصرة في أوائل مارس/آذار، وهي في طريقها إلى ماليزيا، وفق بيانات تتبع السفن.

وتبلغ سعة هذا النوع من الناقلات نحو مليون برميل من النفط الخام، فيما أشارت البيانات إلى أن الدولة الآسيوية حصلت أيضاً على إذن خاص لعبور المضيق.

وأظهرت بيانات التتبع أن الناقلة "أوشن ثاندر" عبرت المضيق عبر مسار شمالي ضيق بين جزيرتي لارك وقشم الإيرانيتين، وهو مسار تشير عمليات العبور الأخيرة إلى أنه يحظى بموافقة طهران.

وأشارت "بلومبرغ" إلى أن تتبع حركة السفن قد لا يكون دقيقاً دائماً بسبب احتمال التداخل الإلكتروني مع إشارات السفن أو تعمّد إيقاف أجهزة الإرسال أثناء الإبحار في مناطق خطرة.

ويتابع تجار النفط المضيق عن كثب منذ إغلاقه فعلياً عقب الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط الخام ومنتجات مثل وقود الطائرات والديزل، وسط مخاوف من زيادة الأعباء المالية على المستهلكين.

وكان المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني إبراهيم ذو الفقاري أعلن، يوم أمس السبت، استثناء العراق من القيود المفروضة في مضيق هرمز، مؤكداً أن الإجراءات "لا تشمل إلا الدول المعادية"، ومشيراً إلى أن بلاده "تكن احتراماً بالغاً للسيادة العراقية".

وأعرب نائب رئيس الحكومة وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأحد، عن شكره لإيران على السماح بمرور ناقلات النفط العراقية عبر مضيق هرمز، مؤكداً أهمية استمرار التعاون لضمان انسيابية الصادرات النفطية في ظل التوترات الإقليمية، ومشيراً إلى أهمية استمرار هذا التعاون في المستقبل القريب.

وأغلقت إيران مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، رداً على الضربات الأميركية الإسرائيلية، ما أثار مخاوف من اتساع المواجهة وارتفاع أسعار الطاقة، وسط تهديدات أميركية باستخدام القوة لإعادة فتحه.

ويعد العراق من أكثر المتضررين من إغلاق المضيق، إذ تراجع إنتاجه النفطي من نحو 3.5 ملايين برميل يومياً إلى قرابة 1.3 مليون برميل يومياً، فيما انخفضت الصادرات إلى نحو 800 ألف برميل يومياً نتيجة تعطل حركة الشحن عبر المضيق.