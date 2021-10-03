أول طائرة مدنية من طراز "A220" تدخل الأسطول العراقي هذا الشهر

شفق نيوز/ اعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية، يوم الاحد، انها ستتسلم منتصف الشهر الجاري أول طائرة من أصل خمس طائرات من طراز "A220" تعاقدت عليها مع شركة "إيرباص" الكندية.

وقال المتحدث باسم الشركة حسين جليل، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "هناك عقداً مع شركة إيرباص كندا لشراء خمس طائرات، ونحن بصدد استلام أول طائرة منتصف الشهر الجاري، وسيتم استلام الطائرة الثانية بعد شهر من استلام الأولى وبالتعاقب سيتم تسلم باقي الطائرات".

وبين أن "دائرة الخطوط الجوية العراقية أرسلت عددا من الطيارين والمساعدين وعشرة ضباط عمليات إلى مركز لوفتهانزا للتدريب على هذه الطائرة على شكل دفعات، بالإضافة إلى إرسال كوادر من التضييف إلى سويسرا للتدريب على هذه الطائرة".

وأشار إلى أنه "فيما يخص المهندسين فقد أرسلت الخطوط الجوية العراقية عددا منهم إلى مونتريال في كندا للتدريب على هذا النوع من الطائرات الحديثة"، مؤكدا أن" الطاقم سيكون جاهزا عند استلام الطائرة".

ويسعى العراق منذ سنوات لزيادة عدد أسطوله من الطائرات المدنية التي تزيد على 30 طائرة تتنوع ما بين طرازات مختلفة من بوينغ وإيرباص، إلى جانب "بومباردييه. سي آر جي 900".

وأبرمت الخطوط الجوية العراقية في 2008، اتفاقا مع بوينغ الأمريكية، لشراء 30 طائرة تسلمت منها 14 طائرة، وسيتم تسليم الطائرات الباقية على دفعات.