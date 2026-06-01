أول سفينة صينية تصل العراق عبر مضيق هرمز بعد استئناف الملاحة

شفق نيوز- البصرة

استقبل ميناء أم قصر الشمالي، اليوم الاثنين، أول سفينة شحن قادمة من الصين بشكل مباشر عبر مضيق هرمز، بعد استئناف حركة الملاحة البحرية في المضيق.

وقالت الشركة العامة لموانئ العراق، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن السفينة "MV KSL XINYANG" رست في الميناء محملة بمواد ومعدات للقطاع النفطي وبضائع تجارية متنوعة، بوزن إجمالي بلغ 29,720 طناً.

وفي حديث خاص لوكالة شفق نيوز، قال مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي إن "الموانئ العراقية تواصل استقبال السفن والبضائع وفق خطط تشغيلية منتظمة"، مبيناً أن "وصول السفينة يعكس استمرار النشاط التجاري وقدرة الموانئ على المحافظة على انسيابية حركة الاستيراد رغم التحديات التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية".

وأوضح أن "السفينة حملت معدات ومواد مخصصة للقطاع النفطي إلى جانب بضائع تجارية متنوعة"، مشيراً إلى أن "استئناف الرحلات البحرية عبر مضيق هرمز وعودة الخطوط الملاحية للعمل بصورة طبيعية يعززان حركة التجارة ويدعمان ثقة شركات النقل البحري بالموانئ العراقية".

وأضاف الفرطوسي أن وصول السفينة يمثل مؤشراً على استقرار حركة الملاحة البحرية واستمرار تدفق البضائع إلى الموانئ العراقية، ويؤكد جاهزية الموانئ للتعامل مع مختلف المتغيرات التشغيلية.