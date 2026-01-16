أول دولة عربية تبرم اتفاقية لتصنيع ناقلات نفط عملاقة

شفق نيوز- مسقط

كشفت شركة "أسياد" للشحن البحري العُمانية، يوم الجمعة، عن إبرام ثلاث اتفاقيات مع كوريا الجنوبية لتصنيع ناقلات نفط خام عملاقة، لتكون بذلك أول دولة عربية في هذا المجال.

وقالت الشركة المملوكة بأغلبية أسهمها للدولة، في بيان إنها "وقعت اتفاقيات مع شركة (هانوا أوشن) الكورية الجنوبية، إحدى أبرز شركات بناء السفن عالمياً، لتصنيع 3 ناقلات نفط خام فائقة الحمولة، بسعة تصل إلى 300 ألف طن (ما يعادل 2.13 مليون برميل) لكل ناقلة".

وأتى هذا الإعلان بعد أيام قليلة من بيع أربع ناقلات غاز مسال "براء، وإبري، ونزوى، وصلالة" في إطار إستراتيجية إعادة هيكلة الأسطول وتجديده.

وبحسب منصة "الطاقة"، فإن إجمالي قيمة الصفقة يبلغ 149.6 مليون ريال عماني (نحو 388.5 مليون دولار أميركي)، وفق ما ذكرته الشركة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "أسياد"، إبراهيم النذيري: "يمثل هذا الاستثمار حجر أساس في برنامجنا الشامل لتحديث أسطول (أسياد)، إذ ستتميز هذه السفن بتقنيات متطورة وكفاءة استثنائية في استهلاك الوقود، ما يتيح لنا تقديم سعة نقل أكبر لناقلات النفط العملاقة لعملائنا من خلال أسطول عصري ومستدام".

وأضاف: "نحن ملتزمون بتنفيذ استثمارات إستراتيجية تحقق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا ولجميع أصحاب المصلحة، ودعم موقعنا كشريك موثوق في قطاع الشحن البحري العالمي".

ويعد هذا المشروع انعكاسا لرؤية عمان الطموحة في تعزيز مكانتها كمركز لوجستي وبحري إستراتيجي، وتأكيداً على التزامها بمواكبة التحولات العالمية في قطاع الطاقة والنقل البحري.

وستبنى ناقلات النفط العملاقة وفقاً لأرقى المعايير التقنية العالمية، مزودة بأحدث أنظمة مولدات العمود وأجهزة التنقية، ما يعزز كفاءة استهلاك الوقود ويقلل البصمة الطاقوية الإجمالية.

وسترسخ شركة "أسياد" أسطولها كواحد من أبرز رموز الابتكار والريادة في قطاع النقل البحري للناقلات العملاقة.