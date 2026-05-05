أول ثلاث شحنات تجارية تدخل العراق من سوريا عبر ربيعة

أعلنت الهيئة العامة للجمارك العراقية، يوم الثلاثاء، دخول أول ثلاث شحنات تجارية من الجانب السوري عبر منفذ ربيعة الحدودي، في مؤشر على استئناف التبادل التجاري بين البلدين.

وذكرت الهيئة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المراكز الجمركية في المنفذ باشرت إجراءات التدقيق والكشف وفق الضوابط والتعليمات النافذة، مع ضمان انسيابية دخول الشحنات وتحقيق التوازن بين تسهيل التجارة وتشديد الرقابة.

وأضافت أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجهات الحكومة لتفعيل عمل المنافذ الحدودية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط حركة الاستيراد والتبادل التجاري.

وأكدت استمرار العمل لاستقبال المزيد من الشحنات خلال الفترة المقبلة، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير الرقابة والامتثال لضمان سلامة الإجراءات ومنع أي مخالفات.

وعقد وفدان حكوميان عراقي وسوري اجتماعاً في معبر "اليعربية – ربيعة" الحدودي في 20 نيسان الماضي، لبحث آليات تسهيل حركة العبور والتبادل التجاري، وفق ما أفاد به مراسل وكالة شفق نيوز في سوريا.

وأعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية افتتاح منفذ "اليعربية – ربيعة" رسمياً، إيذاناً بعودة العمل فيه واستئناف حركة العبور، بعد إغلاق شبه تام دام نحو 13 عاماً بسبب الظروف الأمنية والعمليات العسكرية.

ويعد هذا المعبر البري الثالث بين سوريا والعراق بعد إعادة افتتاح معبر القائم – البوكمال، ومعبر الوليد – التنف في وقت سابق، عقب أعمال تأهيل وصيانة شملت المرافق الخدمية والساحات والطرق الداخلية وصالات المسافرين والجمارك، إضافة إلى رفع كفاءة التجهيزات الفنية واللوجستية.

ويأتي إعادة تشغيل المعبر ضمن تحولات في شمال شرقي سوريا عقب اتفاق وُقّع نهاية كانون الثاني / يناير الماضي بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، أعقبته زيارات حكومية للمعابر في الحسكة بدءاً من 8 شباط /فبراير لتقييمها ووضع خطط لإعادة تشغيلها.

وكان المعبر يُستخدم لإدخال المساعدات الأممية إلى سوريا عبر العراق قبل إغلاقه بقرار من مجلس الأمن الدولي عام 2020 بعد استخدام روسيا حق النقض (الفيتو)، ومع استعادة السيطرة عليه في كانون الثاني / يناير الماضي عاد إلى واجهة الاهتمام الحكومي كنقطة حيوية لتنشيط الحركة الاقتصادية والإنسانية.