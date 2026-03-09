أول تعليق رسمي عراقي على ارتفاع أسعار النفط

شفق نيوز- بغداد

علّق المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، يوم الاثنين، على الارتفاع الكبير في أسعار النفط عالمياً على خلفية الحرب العسكرية في المنطقة.

وقال صالح، لوكالة شفق نيوز، إن الإدارة النفطية في دول غرب آسيا، ولا سيما منطقة الخليج العربي، تواجه صدّمتين رئيسيتين نتيجة التحولات الجيوسياسية في مناطق إنتاج الموارد الأحفورية.

وأوضح أن الصدمة الأولى إيجابية وتتمثل في ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى مستويات تجاوزت 100 دولار للبرميل، ما يعزز الإيرادات النفطية والقدرات المالية للدول المنتجة، فيما تتمثل الصدمة الثانية في قيود لوجستية وجيوسياسية تؤثر في قدرة تلك الدول على تسويق نفطها، خصوصاً مع المخاطر المرتبطة بمرور الصادرات عبر مضيق هرمز.

وأضاف أن سوق النفط العالمية تشهد ما يشبه “اللعبة الصفرية” بين المنتجين، حيث تمتلك بعض الدول منافذ تصدير بديلة لا تعتمد على مضيق هرمز، ما يمنحها مرونة أكبر في التسويق والاستفادة من ارتفاع الأسعار، في حين تواجه دول أخرى – بينها العراق – مخاطر أكبر بسبب ارتباط صادراتها بهذا الممر البحري الحيوي.

وبيّن صالح أن نحو 20% من الطلب العالمي على النفط قد يتعرض للتعثر نتيجة التوترات الجيوسياسية في دول ضفتي الخليج، مشيراً إلى أن العراق يواجه تحديات تتعلق بمحدودية منافذ التصدير في الأجل القصير.

ولفت إلى أن استمرار الطلب من الصين، التي تعد أكبر مستورد للنفط العراقي بنحو مليون برميل يومياً، يسهم في دعم الإيرادات العامة ويساعد الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية، بما في ذلك خدمة الدين العام.

وأشار صالح إلى أن هناك مؤشرات على احتمال حدوث انفراج نسبي في أزمة إمدادات الطاقة، من بينها ما تردد عن تعهد الولايات المتحدة بتوفير بوليصة تأمين جماعية لناقلات النفط لتشجيع حركة الشحن عبر مضيق هرمز وتقليل المخاطر المرتبطة بالحرب.

وختم بالقول إن عودة التدفقات النفطية إلى مستوياتها الطبيعية قد تؤدي إلى توقف موجة ارتفاع الأسعار العالمية وربما بدء مرحلة تصحيح تدريجي، مع اقتراب السوق من توازن جديد بين العرض والطلب، مؤكداً أن استقرار الطلب العالمي على النفط يرتبط بشكل وثيق بالنمو الاقتصادي العالمي واستقرار بيئة الإنتاج والتسويق.