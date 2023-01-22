أولى الخطوات للانفصال عن الدولار؟ البرلمان العراقي يتحرك لتحويل أجور النقل الجوي إلى الدينار

شفق نيوز/ كشف عضو مجلس النواب، هيثم الزركاني، اليوم الأحد، عزم البرلمان تحويل أجور النقل الجوي من الدولار إلى الدينار العراقي، مشيرا من جانب آخر إلى أن خدمة الانترنت لا تتناسب مع المبالغ المدفوعة من قبل المواطنين، وسيتم اطلاع الجهات المعنية بذلك لمعالجتها.

وقال الزركاني لوكالة شفق نيوز، إن "أجور النقل تحسب بالدولار، وينبغي تحويلها إلى العملة العراقية، وسيعقد اجتماعاً مع لجنة النقل لتقديم هذه المقترحات القابلة للتطبيق من أجل التخفيف عن المواطنين".

وتأتي هذه الخطوة، في وقت يسجل فيه الدينار العراقي هبوطاً مستمراً أمام الدولار.

وعن خدمة الاتصال والانترنت، أكد النائب، أن "خدمة الإنترنت لحد الآن لا ترتقي مقارنة بالأموال التي تؤخذ من المواطنين، وعلى الرغم من خفض الأسعار بعد رفع الضريبة، إلا أنها خفضت على حساب الجودة والسرعة والاداء، وسيتم دراسة هذا الملف وإرساله إلى الجهات المعنية لمعالجته وزيادة الخدمة".

ويعد العراق أحد اكثر الدول جدلاً بتقديم خدمة الإنترنت، نظير سعر الاشتراك المستقطع.