وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج: زيادة الصادرات على رأس أولويات المرحلة

شفق نيوز- بغداد

أكد وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج، نصير عزيز، يوم الأحد، أن إعادة الإنتاج من الحقول النفطية الجنوبية إلى مستويات ما قبل أزمة الخليج، وزيادة صادرات الخام، تمثلان أبرز أولويات المرحلة المقبلة.

وقال عزيز، في بيان صدر عقب مباشرته مهامه الجديدة، إن الوزارة تعمل على الإشراف على خطط إعادة تأهيل وتطوير الحقول الجنوبية التي شهدت خفضاً في مستويات الإنتاج خلال فترة الأزمة، بما ينسجم مع متطلبات السوق المحلية وحركة الصادرات النفطية.

وأضاف أنه وجّه إدارات الشركات النفطية بإعادة تقييم أوضاع الحقول وتسريع عمليات الإنتاج والضخ، ومعالجة المعوقات الفنية والتشغيلية، بهدف رفع كميات التصدير عبر الموانئ الجنوبية وضمان تزويد المصافي الوطنية باحتياجاتها من النفط الخام.

وأشار إلى أن الخطط الأولية تستهدف إعادة الإنتاج تدريجياً إلى مستويات ما قبل الأزمة، والتي تراوحت بين 4.2 و4.3 ملايين برميل يومياً، فضلاً عن رفع الصادرات النفطية، ولا سيما عبر المنافذ الجنوبية، إلى نحو 3.5 ملايين برميل يومياً، وفقاً لجاهزية الحقول والمنشآت النفطية.

وبيّن عزيز أن الوزارة تعوّل على الجهد الوطني بالتعاون مع الشركات العالمية العاملة في القطاع النفطي لاستعادة القدرات الإنتاجية المتراجعة، رغم التحديات الفنية واللوجستية التي تواجه الصناعة النفطية.

ولفت إلى أن من بين أولوياته متابعة الإنتاج في شركة نفط الشمال وتعزيز عمليات نقل النفط بما يدعم الصادرات عبر خط جيهان التركي، إلى جانب متابعة الإنتاج في حقول شركة نفط الوسط وتنويع المنافذ التصديرية لتعظيم الإيرادات الوطنية.

كما أكد اهتمام الوزارة بتطوير الرقع الاستكشافية والحقول النفطية والغازية، ودعم مشاريع استثمار الغاز المصاحب والغاز الحر، بما يسهم في تعزيز الاحتياطي الوطني وتأمين احتياجات قطاعي الطاقة والصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وشدد وكيل الوزارة على أهمية تعزيز التعاون مع الشركات النفطية العاملة في العراق وتوفير بيئة مناسبة لدعم نشاطها، فضلاً عن تشجيع الشركات الاستثمارية الرصينة على المساهمة في تطوير قطاع الاستخراج ورفع كفاءة الأداء.

يُذكر أن نصير عزيز شغل سابقاً منصب مدير عام دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في وزارة النفط، كما مثّل العراق في منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط "أوابك".