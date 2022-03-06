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أوكرانيا تؤكد المخاوف العالمية وتعلق تصدير سلعاً زراعية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-06T20:04:52+0000
أوكرانيا تؤكد المخاوف العالمية وتعلق تصدير سلعاً زراعية

شفق نيوز/ قالت وكالة إنترفاكس يوكرين للأنباء الأحد نقلا عن قرار حكومي إن الحكومة الأوكرانية علقت تصدير العديد من السلع الزراعية وسط الغزو الروسي.

وعلقت الحكومة صادرات الجاودار والشوفان والدخن والحنطة السوداء والملح والسكر واللحوم والماشية، حسب وكالة رويترز“.

وأوكرانيا منتج ومصدر زراعي رئيسي على مستوى العالم، وتهيمن الحبوب والزيوت النباتية على صادراتها.

وفي وقت سابق، حذر صندوق النقد الدولي من أن التداعيات الاقتصادية العالمية الخطيرة للحرب في أوكرانيا ستكون ”مُدمّرة أكثر“ إذا تصاعد النزاع.

وسيكون للعقوبات المفروضة على روسيا ”تأثير جوهري على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية، مع تأثيرات جانبية على دول أخرى“.

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