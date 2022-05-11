أوكرانيا توقف نقل الغاز الروسي عبر نقطة عبور رئيسية إلى أوروبا

شفق نيوز/ قالت أوكرانيا الثلاثاء، إنها ستعلّق تدفق الغاز الروسي عبر نقطة عبور قالت إنها تنقل ما يقرب من ثلث الوقود الذي ينقل من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا.

وظلت أوكرانيا طريق عبور رئيسي للغاز الروسي إلى أوروبا حتى بعد بدء الحرب، وقالت GTSOU، الشركة التي تشغل نظام الغاز الأوكراني، إنها ستوقف الشحنات عبر طريق سوخرانيفكا اعتباراً من 11 أيار مايو، معلنة "القوة القاهرة"، وهي بند يتم تفعيله عندما تتعرض شركة ما لشيء خارج عن إرادتها، حيث قال الرئيس التنفيذي للشركة، سيرجي ماكوجون، إن القوات الروسية بدأت في نقل الغاز عبر أوكرانيا وإرساله إلى منطقتين انفصاليتين تدعمهما روسيا في شرق البلاد.

وقال يوري فيترينكو رئيس شركة الطاقة الحكومية الأوكرانية نفتوجاز إن تعليق أوكرانيا لتدفق الغاز الطبيعي الروسي عبر طريق سوخرانيفكا لا ينبغي أن يكون له تأثير على السوق المحلية الأوكرانية.

وسيطرت القوات الروسية والمقاتلون الانفصاليون على محطة نوفوبسكوف لضغط الهواء في منطقة لوهانسك شرق أوكرانيا منذ أن بدأت موسكو ما وصفته بـ "عملية عسكرية خاصة" في فبراير شباط، وقالت GTSOU إنها أول محطة في نظام نقل الغاز الأوكراني في منطقة لوهانسك، وطريق عبور لحوالي 32.6 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، أو ثلث الغاز الروسي الذي ينقل عبر الأنابيب إلى أوروبا عبر أوكرانيا.

وقالت شركة غازبروم الروسية إنها تلقت إخطاراً من أوكرانيا يفيد بأن البلاد ستوقف نقل الغاز إلى أوروبا عبر خط الربط الكهربائي سوخرانيفكا اعتباراً من 11 أيار مايو، وأضافت أنها لا ترى أي دليل على وجود قوة قاهرة أو عقبات أمام الاستمرار في نقل الغاز مضيفةً أنها تفي بجميع التزاماتها تجاه مشتري الغاز في أوروبا.