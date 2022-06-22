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أوكرانيا تتهم روسيا بسرقة الفولاذ المخصص تصديره للعراق

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-22T06:41:56+0000
أوكرانيا تتهم روسيا بسرقة الفولاذ المخصص تصديره للعراق

شفق نيوز/ اتهمت أوكرانيا، روسيا اليوم الأربعاء، بسرقة فولاذها المخصص للتصدير إلى العراق وعدد من الدول الأخرى.

وقالت شركة Metinvest Group الأوكرانية لصناعة الصلب إن أكثر من 234000 طن من منتجات الصلب المصنعة من قبل مطاحن إيليتش وآزوفستال كانت مخزنة في ماريوبول عندما بدأ الغزو الروسي تم سرقتها من قبل روسيا.

وأضافت الشركة أن الفولاذ كان مخصصًا للتصدير إلى عملاء في إسبانيا وإيطاليا وبلجيكا واليونان والبرتغال وتركيا والعراق ومصر.

ونصحت الشركة مشتري الصلب العالميين بعدم شراء المنتجات التي نشأت من المطحنتين في أوكرانيا، قائلة إن كميات كبيرة من الفولاذ في المصانع قد سرقت من قبل القوات الروسية من ميناء ماريوبول.

ويستورد العراق الحديد (الشيش) من أوكرانيا التي تستخدم في عملية تسليح سقوف المنازل والذي يعتبر من أجود الأنواع المعروفة بجودتها في العراق وغالبا ما تكون أسعارها أعلى من باقي الأنواع.

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