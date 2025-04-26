وكالة فيتش: مصارف العراق لن تتضرر من تراجع أسعار النفط

شفق نيوز/ أكدت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، يوم السبت، أن القطاع المصرفي العراقي لا يتأثر بانخفاض أسعار النفط وذلك لانخفاض تصنيفها الائتماني.

وقالت الوكالة، في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "التأثيرات غير المباشرة الناجمة عن انخفاض أسعار النفط وضعف النمو العالمي قد تؤدي إلى انخفاض الإنفاق الحكومي، ما يؤثر بشدة على ظروف التشغيل المصرفية في معظم دول الخليج والشرق الاوسط".

وأضافت أن "القطاع المصرفي في العراق لديه تصنيفات ائتمانية منخفضة، حيث تُصنّف معظم البنوك ضمن فئة CCC، ومن غير المرجح تأثر هذه التصنيفات بالتأثير السلبي لانخفاض أسعار النفط، لا سيما بالنظر إلى قدرة البنك المركزي القوية على دعم الإنفاق الحكومي".

وأشارت الوكالة إلى أن "أوضاع الائتمان في البنوك الخليجية قد تتدهور أيضاً إذا تراجعت الربحية والتدفقات النقدية لدى الشركات العاملة في القطاعات المتأثرة، ومع ذلك، تتمتع بوضع جيد يسمح لها بامتصاص أي تدهور في البيئة التشغيلية، بفضل تعزيز احتياطاتها المالية السنوات الأخيرة".

وتعد وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، واحدة من أكبر وكالات التصنيف العالمية، تأسست عام 1914، ومقرها نيويورك ولندن، مهمتها تقييم الجدارة الائتمانية للدول والشركات، وتقديم تقارير تساعد المستثمرين على تحديد مخاطر القروض والاستثمارات.

وتعتبر "فيتش" واحدة من أبرز ثلاث وكالات تصنيف في العالم، إلى جانب "ستاندرد آند بورز" و"موديز".