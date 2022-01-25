وكالة فارس: يتوجب على العراق دفع ديونه لايران والبالغة مليارات الدولارات

شفق نيوز/ أفادت وكالة "فارس" الايرانية شبه الرسمية للانباء، يوم الثلاثاء، بأنه "يتوجب" على العراق دفع ديونه لايران والبالغة مليارات الدولارات عن استيراد الغاز المغذي لمحطات الكهرباء.

وقالت الوكالة في تقرير، اطلعت عليه شفق نيوز، إن أزمة الكهرباء والغاز عادت لتعصف مجددا بالعراق، في الوقت الذي وصلت درجات الحرارة في معظم المحافظات العراقية الى ما دون الصفر.

ونقلت الوكالة ضمن تقريرها، عن المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، مطالبته وزارة المالية بدفع الديون المتوجبة لايران عن استيراد الغاز، مشيرة إلى أن وزارة الكهرباء العراقية عزت سبب عودة الأزمة إلى توقف خطوط انتقال الطاقة الكهربائية عن العمل ما تسبب بفقدان الف و مائة ميغاواط من الطاقة الكهربائية.

ونوهت الوكالة، إلى أن العراق يعتمد فقط على ايران لاستيراد الف ومئتي ميغاواط من الكهرباء، وكذلك استيراد الغاز لتشغيل محطات الكهرباء، خلال السنوات الماضية.

ونقلت فارس عن المتحدث باسم وزارة الطاقة العراقية احمد العبادي قوله، إن سبب وقف امدادات الكهرباء الايرانية هو تأخر العراق عن سداد الديون المتوجبة لايران.

من جانبه حمل "ضياء المحسن" العضو في مجلس خبراء العراق، الحكومات العراقية السابقة مسؤولية عدم ايجاد بديل عن الغاز الايراني قائلاً: لايوجد أي مفاوض عراقي جيد ليقوم بالتفاوض مع ايران ليس فقط في مجال الكهرباء بل في كافة الملفات، وفق ماذكرته "فارس".

وختمت الوكالة الايرانية تقريرها بالقول، يتوجب على العراق دفع ديونه لايران والبالغة مليارات الدولارات ورغم متابعة المسؤولين الايرانيين للقضية وزياراتهم المكررة لبغداد لكن القسم الاكبر من هذه الديون لم تدفع حتى الان.

وفي وقت سابق اليوم، كشف المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد العبادي، لوكالة شفق نيوز، وجود مفاوضات مع الجانب الإيراني من أجل معاودة إطلاق الغاز المجهز للمحطات الكهربائية العراقية.

ويعاني العراق من أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود جراء الحصار والحروب المتتالية. ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارات أحياناً إلى 50 مئوية، فضلاً عن فصل الشتاء الذي تدنت فيه درجات الحرارة الى دون الصفر المئوي.