وكالة: سيتم الإفراج عن 24 ملیار دولار من الأرصدة الإيرانية المجمدة بالعراق وکوریا الجنوبیة

شفق نيوز/ وکالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا" شبه الرسمية، يوم الثلاثاء، أنه سیتم الإفراج عن 24 ملیار دولار من الأرصدة الإيرانية المجمدة في العراق وکوریا الجنوبیة عبر الموارد المتاحة لإيران في صندوق النقد الدولي.

ووفقا للوكالة، فإنه من إجمالي هذا الرقم، تتضمن 7 ملیارات دولار من المستحقات المالیة الإيرانية المجمدة في کوریا الجنوبیة ویرجع أکثر من 10 ملیارات دولار منها إلی الموارد الإيرانية المجمدة في العراق یعود معظمها إلی تصدیر الطاقة إلی هذا البلد الجار.

وذكرت أنه عقب زیارة السلطان العماني هيثم بن طارق إلی إيران و زیارة مستشار الرئیس الأمریکي جو بایدن إلی سلطنة عمان تقرر أن یتم الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة ضمن إتفاق مع إيران.

کما تقرر عقب لقاء محافظ المصرف المرکزي الإيراني محمد رضا فرزین مع كريستينا جورجينا الرئيسة التنفيذية لصندوق النقد الدولي أن تتمكن إيران من الحصول على أكثر من 6.7 مليارات دولار من حقوق السحب الخاصة بها، بحسب الوكالة.

وسبق أنه أعلن عضو غرفة التجارة المشترکة بین إيران والعراق علي شریعتي عن الإفراج عن ملیاري دولار من الأرصدة الإيرانية المجمدة حتی أمس الاثنین.