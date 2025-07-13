وكالة امريكية: العراق انتج اقل من حصته السوقية المقررة للنفط في أوبك

شفق نيوز - واشنطن / بغداد

أنتج العراق اقل من حصته السوقية المقررة ضمن اتفاق دول تحالف أوبك + حسب وكالة S&P Global Commodity Insights.

وذكرت الوكالة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان العراق خفض انتاجه بمقدار 56 ألف برميل يوميا في شهر يونيو/ حزيران عن الحصة المثبتة له في منظمة أوبك لتعويض الزيادة التي كان ينتجها خلال الاشهر السابقة.

وقالت إن، العراق انتج 4.03 ملايين برميل يوميا في شهر حزيران الماضي وهي أقل من حصته المقررة في اوبك البالغة 4.86 ملايين برميل يوميا.

وأضافت الوكالة، أن الإمارات والكويت والجزائر خفضت انتاجها ايضا دون مستوى الحصة المقررة، فيما زادت السعودية ونيجيريا انتاجها فوق حصتها المقررة.

ومؤخرًا، وافقت منظمة اوبك على زيادة حصصها بمقدار 548 ألف برميل يوميًا في آب/ أغسطس. وعزت أوبك هذه الخطوة إلى "استقرار التوقعات الاقتصادية العالمية وأساسيات السوق السليمة".

ومع ذلك، ظلت أسعار النفط في نطاق 70 دولارا أميركيا، ولم يقم بعض المنتجين المتطوعين ــ بما في ذلك العراق، الذي يعتبر من أكثر المنتجين إنتاجا في العالم ــ بزيادة الإنتاج بشكل كبير بما يتماشى مع زيادات الحصص.

ويتوقع خبراء الطاقة بحدوث فائض في المعروض من النفط، مما قد يؤدي إلى خفض الأسعار في أواخر عام 2025، بمجرد التخلص التدريجي من التخفيضات البالغة 2.2 مليون برميل يوميا.

وتجتمع المجموعة مجددًا في 3 أغسطس/آب للنظر في مستويات إنتاج سبتمبر/أيلول. ويمكنها إيقاف زيادات الحصص المستقبلية، أو إلغاؤها، أو زيادتها، حسب ما تقتضيه الظروف.