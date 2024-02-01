وكالة: العراق ضخ أكثر من أهدافه رغم الخفض الطوعي للنفط في أوبك

شفق نيوز/ كشفت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الخميس، أنه رغم التخفيضات التطوعية من اعضاء منظمة أوبك للنفط في إطار الجولة الجديدة إلا أن العراق ضخ في شهر الماضي كانون الثاني / يناير اعلى بكثير من الهدف المقرر له في الربع الأول.

وذكرت الوكالة في تقرير لها، ان "إنتاج اوبك من النفط للشهر الماضي سجل اكبر انخفاض شهري منذ تموز / يوليو، إذ نفذ عدة أعضاء تخفيضات طوعية جديدة للإنتاج تم الاتفاق عليها مع تحالف أوبك+ الأوسع نطاقا، كما أدت الاضطرابات إلى كبح الإنتاج الليبي".

واضافت ان "السعودية قامت بخفض طوعي إضافي ، ووجد المسح أن الإنتاج في يناير/كانون الثاني كان أعلى بمقدار 214 ألف برميل يوميا من هدف أوبك الضمني، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن العراق ونيجيريا والجابون ضخوا أكثر من أهدافهم".

وتابعت الوكالة أن "العراق والكويت خفضا إنتاجهما بمقدار 140 ألف برميل يوميا في إطار الجولة الجديدة من التخفيضات الطوعية، على الرغم من أن إنتاج العراق لا يزال أعلى بمقدار 141 ألف برميل يوميا من الهدف الذي أعلنته البلاد للربع الأول".