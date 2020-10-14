وكالة الطاقة: مخزونات النفط العالمية تنخفض على نحو مطرد

شفق نيوز/ قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء، إن مخزونات النفط العالمية، التي زادت خلال ذروة جائحة كورونا، تنخفض على نحو مطرد، لكن موجة ثانية من الجائحة تبطئ الطلب وتعرقل جهود المنتجين لموازنة السوق.

وقالت الوكالة في تقريرها الشهري واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، "ثمة مجال محدود في السوق فحسب لاستيعاب الفائض من المعروض في الشهور القليلة المقبلة" مشيرة الى ان "من يأملون في سوق نفط أكثر توازنا يتطلعون إلى هدف غير ثابت".

وتوقعت الوكالة، تراجع الطلب العالمي على الطاقة 5% في 2020، بينما ستشهد الطاقة المتجددة ارتفاعًا طفيفًا لم تحدد نسبته، متوقعة عودة الطلب على الطاقة في 2023، بعد تعافي الاقتصاد العالمي من كورونا، والتوصل للقاح في 2021.

وابقت وكالة الطاقة على توقعات الطلب على النفط الخام لعامي 2020 و2021 دون تغيير إلى حد كبير عند 91.7 مليون برميل يومياً و97.2 مليون برميل يومياً

وتعتزم الدول الأعضاء في أوبك وحلفاء منهم روسيا، زيادة الإمدادات بمقدار مليوني برميل يوميا اعتبارا من يناير/كانون الثاني، وذلك بعد انتهاء اتفاق أوبك+ التاريخي.