وكالة الطاقة ترفع تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط

شفق نيوز/ رفعت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الخميس، تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العامين الحالي والمقبل، مع الإشارة إلى أن أزمة الطاقة الحالية قد تعزز الاستهلاك.

وبحسب التقرير الشهري للوكالة التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرًا لها، والذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فقد رفعت الوكالة تقديراتها لنمو الطلب العالمي على الخام بنحو 170 و210 آلاف برميل يوميًا في عامي 2021 و2022 على الترتيب.

وبعد هذه المراجعة بالرفع للتقديرات، من المرجح أن ينمو الطلب العالمي على النفط بنحو 5.5 مليون برميل يوميًا هذا العام، وبنحو 3.3 مليون برميل يوميًا في 2022، وفقًا لوكالة الطاقة.

وقالت الوكالة، ، إن أزمة الطاقة الحالية قد عززت التحول من الغاز الطبيعي والفحم للنفط؛ الأمر الذي من شأنه أن يعزز الطلب على الخام بنحو 500 ألف برميل يوميًا حتى الربع الأول من 2022 مقارنة بالظروف العادية.

وأشارت إلى أن الطلب العالمي على البنزين يقل الآن 2% فقط عن مستويات ما قبل كورونا، مقارنة بعجز يزيد على 10% في بداية هذا العام.

ومع ذلك، حذرت الوكالة الدولية من أن التحركات الحالية من جانب تحالف أوبك+ بشأن تخفيف اتفاق خفض إمدادات النفط قد يعكس عمليات سحب المخزون العالمي بحلول منتصف العام المقبل.

وتعتقد الوكالة أن الطلب العالمي على النفط سيعود إلى مستويات ما قبل كورونا في 2022، حيث سيكون إجمالي الطلب 99.6 مليون برميل يوميًا، بعد أن يبلغ 96.3 مليون في 2021.

وتتوافق هذه التقديرات مع رؤية منظمة أوبك التي ترى أن الطلب العالمي على النفط سيعود لمستويات ما قبل الوباء في العام المقبل.