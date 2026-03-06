البرميل فوق 87 دولاراً .. الطاقة الدولية قلقة من ارتفاع النفط "رغم وفرة المخزون العالمي"

شفق نيوز - بروكسل

أعرب المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، يوم الجمعة، عن مخاوفه إزاء ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 80 دولاراً للبرميل الواحد على الرغم من وفرة المخزون العالمي للخام.

وقال بيرول في مؤتمر صحفي عقده اليوم، "هناك وفرة من النفط في السوق"، موضحا أن "المشكلة تكمن في الخدمات اللوجستية وتعطل سلاسل الإمداد من منطقة الشرق الأوسط التي تشهد تصاعد التوترات.

وأضاف "نحن نواجه تعطلاً مؤقتا بالامدادات، ولا توجد خطة طارئة لذلك"، مؤكدا انه تحدث مع العديد من الدول المنتجة للنفط سواء داخل منظمة أوبك أم خارجه و"جميع الخيارات مطروحة على الطاولة" بما يتعلق بظروف سوق الطاقة.

وحول الغاز المسال، قال بيرول، "ربما تحدث منافسة بين المشترين الأوروبيين، والآسيويين على شراء هذه المادة إذا ما تواصل النزاع العسكري في الشرق الأوسط خلال الأسابيع المقبلة".

وواصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم الجمعة في ظل تصاعد الصراع العسكري في منطقة الشرق الأوسط، وصعدت عقود "برنت" الآجلة فوق مستوى 87 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ مطلع شهر تموز/يوليو 2024، وفقا لوكالة "بلومبرغ"