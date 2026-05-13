وكالة الطاقة الدولية: سحب 246 مليون برميل نفط من الاحتياطيات العالمية خلال شهرين

أعلنت وكالة الطاقة الدولية، يوم الأربعاء، سحب 246 مليون برميل من الاحتياطات العالمية للنفط خلال شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل، محذّرة من تراجع كبير في إمدادات الخام العالمية خلال عام 2026 بسبب تداعيات الحرب المرتبطة بإيران.

وقالت الوكالة، في تقريرها الشهري عن سوق النفط، إن إمدادات النفط العالمية ستنخفض بنحو 3.9 ملايين برميل يومياً خلال عام 2026، مشيرة إلى أن منطقة الشرق الأوسط فقدت بالفعل أكثر من مليار برميل من الإمدادات النفطية.

وأضافت أن تراجع الإمدادات سيتجاوز انخفاض الطلب العالمي، الذي تتوقع الوكالة أن يتراجع بمقدار 420 ألف برميل يومياً خلال العام الحالي.

وأوضحت الوكالة أن الطلب العالمي على النفط يتعرض لضغوط متزايدة بسبب الحرب وارتفاع الأسعار، الأمر الذي يؤدي إلى إضعاف الطلب و إبطاء النمو الاقتصادي العالمي.

وأدت أزمة مضيق هرمز إلى اضطرابات حادة في سوق النفط العالمي، حيث قفزت الأسعار بنسبة تجاوزت 3% لتتجاوز 107 دولارات للبرميل، نتيجة تعطل حركة مرور 20 بالمائة من إمدادات النفط والغاز العالمية، وسط تحذيرات من نقص الوقود واستمرار التصعيد الإقليمي.