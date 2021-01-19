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وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2021

Category: اقتصـاد

Date: 2021-01-19T10:26:16+0000
وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2021

شفق نيوز/ خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2021، بالتزامن مع زيادة الاصابات بفيروس كورونا وإعادة تطبيق قيود الإغلاق ما يحد من حركة التنقل.

وخفضت الوكالة التي تتخذ من فرنسا مقرًا لها الثلاثاء توقعاتها لنمو الطلب العالمي على الخام في 2021 بنحو 0.3 مليون برميل يوميًا إلى 5.5 مليون برميل يوميًا وسط توقعات بأن يُسجل 96.6 مليون برميل يوميًا.

وأشارت الوكالة في بيان على موقعها إلى أن الطلب على الخام تهاوى بمقدار 8.8 مليون برميل يوميًا في 2020.

وأوضح التقرير أنه من المتوقع تباطؤ نمو الطلب العالمي على الخام هامشيًا خلال الربع الأول من العام الجاري في أعقاب خطط حكومية أكثر صرامة لفرض القيود على السفر، لذلك خفضت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب على النفط بمقدار 0.6 مليون برميل يوميًا إلى 94.1 مليون برميل يوميًا في فترة الأشهر الثلاثة الأولى من 2021.

وبالرغم من ذلك أكدت وكالة الطاقة أن بدء تطعيمات اللقاح تضع أساسيات لمسار أقوى للعام الجاري من حيث كل من العرض والطلب على الخام واستئناف مستويات النمو بعد انهياره في العام الماضي.

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