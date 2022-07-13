وكالة الطاقة الدولية تحذر من تذبذب سوق النفط العالمية

شفق نيوز/ قالت وكالة الطاقة الدولية يوم الأربعاء إن سوق النفط العالمية "تسير على حبل مشدود" بين ندرة العرض واحتمال حدوث ركود ، مع ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع الاقتصادية التي أثرت بالفعل على الطلب.

وقالت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا لها: "نادرا ما كانت التوقعات لأسواق النفط أكثر غموضا. آفاق الاقتصاد الكلي المتدهورة والمخاوف من الركود تلقي بثقلها على معنويات السوق ، في حين أن هناك مخاطر مستمرة على جانب العرض"، وفقا لوكالة "رويترز".

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن النفط: "في الوقت الحالي ، أدى نمو الطلب على النفط الأضعف من المتوقع في الاقتصادات المتقدمة والقدرة على الصمود في المعروض الروسي" إلى تقليل ضيق السوق.