وكالة الطاقة: استئناف إنتاج النفط والغاز قد يستغرق أسابيع أو أشهراً

شفق نيوز - متابعة

أعلنت وكالة الطاقة الدولية (IEA)، يوم الخميس، أن عودة إنتاج النفط والغاز المتوقف ستستغرق أسابيع أو شهورا للوصول لمستويات ما قبل الأزمة.

وقالت الوكالة في تقرير لها، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن إعادة تشغيل إنتاج النفط والغاز المتوقف قد تستغرق عدة أسابيع وربما أشهراً قبل أن يعود إلى مستويات ما قبل الأزمة، وذلك تبعاً لحجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة وتعقيد العمليات اللازمة لإعادة تشغيل الحقول والمنشآت.

وأضافت الوكالة أن استئناف الإنتاج يعتمد أيضاً على إعادة العاملين والمعدات إلى مواقع العمل، إلى جانب إصلاح الأضرار التي طالت المنشآت النفطية ومرافق المعالجة والتصدير.

وأوضحت أن إعادة تشغيل الحقول النفطية والغازية بعد توقف مفاجئ ليست عملية فورية، إذ تتطلب إجراءات فنية وتشغيلية لضمان عودة الإنتاج بشكل آمن ومستقر.

وتسببت الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران بتعطّل واسع في إنتاج النفط والغاز في الشرق الأوسط، مع تراجع الشحن عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات الطاقة العالمية.

وأعلنت عدة شركات ودول منتجة "القوة القاهرة" وخفض الإنتاج، بينها قطر التي أوقفت إنتاج الغاز المسال، والكويت التي قلّصت إنتاجها النفطي.

كما أشارت تقارير إلى تراجع إنتاج بعض الحقول في العراق وخفض طاقات التكرير في المنطقة وسط اضطراب الإمدادات العالمية.