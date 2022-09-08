سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

"وفق الضوابط".. إطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود والمنتسبين

Category: اقتصـاد

Date: 2022-09-08T06:22:25+0000
"وفق الضوابط".. إطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود والمنتسبين

شفق نيوز/ أعلن مصرف "الرافدين" الحكومي، يوم الخميس، اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه تم اطلاق وجبة جديدة من سلف  الموظفين والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية التي تبدأ من 5 ملايين وحتى 50 مليونا بالنسبة للموظفين والمنتسبين وسلف العقود تبلغ 5 و 10 ملايين،  وذلك بعد استكمال كافة اجراءات المنح وفق الضوابط والتعليمات حيث يكون التقديم على السلف عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات . واضاف ان الفروع مازالت مستمرة في استقبال طلبات معاملات الترويج عن السلف للموظفين ومنتسبي القوات الامنية.

related

محكمة في بغداد تقرر استقدام مسؤولين من مصرف الرافدين بخصوص شركة بوابة عشتار

Date: 2022-08-10 08:06:55
محكمة في بغداد تقرر استقدام مسؤولين من مصرف الرافدين بخصوص شركة بوابة عشتار

الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف الموظفين المدنيين والعسكريين

Date: 2022-06-06 11:48:45
الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف الموظفين المدنيين والعسكريين

"حتى 50 مليون دينار".. اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين  

Date: 2022-08-18 06:38:56
"حتى 50 مليون دينار".. اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين  

مصرف حكومي: لاصحة لإيقاف السلف

Date: 2022-06-25 06:16:06
مصرف حكومي: لاصحة لإيقاف السلف

غداً الثلاثاء.. 25 مليوناً سلفة و150 مليوناً قرضاً لشراء دار سكنية في العراق

Date: 2022-03-21 12:39:58
غداً الثلاثاء.. 25 مليوناً سلفة و150 مليوناً قرضاً لشراء دار سكنية في العراق

المالية النيابية تصف فوائد سلف الرافدين بـ"الفاحشة" وتطالب باعادة التقديم الالكتروني

Date: 2021-04-08 15:46:08
المالية النيابية تصف فوائد سلف الرافدين بـ"الفاحشة" وتطالب باعادة التقديم الالكتروني

اندلاع حريق داخل مصرف الرافدين في بغداد والدفاع المدني يتدخل ويخمده .. صور

Date: 2021-03-24 10:51:02
اندلاع حريق داخل مصرف الرافدين في بغداد والدفاع المدني يتدخل ويخمده .. صور

الرافدين يعلن "خبراً ساراً" لمنتسبي الدفاع والداخلية

Date: 2022-04-16 07:50:59
الرافدين يعلن "خبراً ساراً" لمنتسبي الدفاع والداخلية