سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وفق الضوابط.. اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي الامن

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-30T07:15:37+0000
وفق الضوابط.. اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي الامن

شفق نيوز/ أعلن مصرف "الرافدين" الحكومي، اليوم الخميس، اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، انه تم اطلاق وجبة جديدة من سلف  الموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية التي تبدأ من ٥ ملايين وحتى ٥٠ مليون دينار بعد استكمال كافة اجراءات المنح وفق الضوابط والتعليمات حيث يكون التقديم على السلف عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات.

واضاف ان الفروع مازالت مستمرة في استقبال طلبات معاملات الترويج عن السلف للموظفين ومنتسبي القوات الامنية.

 

related

الرافدين يعلن "خبراً ساراً" لمنتسبي الدفاع والداخلية

Date: 2022-04-16 07:50:59
الرافدين يعلن "خبراً ساراً" لمنتسبي الدفاع والداخلية

الرافدين يطلق قروضاً سكنية تصل إلى 150 مليون دينار

Date: 2022-03-07 15:51:40
الرافدين يطلق قروضاً سكنية تصل إلى 150 مليون دينار

خمسة ملايين وخمسين مليوناً.. الرافدين يطلق وجبة من سلف الموظفين والمنتسبين

Date: 2022-06-20 09:09:20
خمسة ملايين وخمسين مليوناً.. الرافدين يطلق وجبة من سلف الموظفين والمنتسبين

10 ملايين دينار سلفة للعاطلين عن العمل في العراق

Date: 2021-03-16 06:15:20
10 ملايين دينار سلفة للعاطلين عن العمل في العراق

مصرف الرافدين يعلن توزيع رواتب المتقاعدين

Date: 2020-03-02 07:07:59
مصرف الرافدين يعلن توزيع رواتب المتقاعدين

الرافدين يباشر بتوزيع رواتب المتقاعدين لشهر ايار

Date: 2022-04-28 14:55:22
الرافدين يباشر بتوزيع رواتب المتقاعدين لشهر ايار

مصرف الرافدين يطلق سلفة 150 مليوناً لكل الفئات

Date: 2022-04-13 07:12:56
مصرف الرافدين يطلق سلفة 150 مليوناً لكل الفئات

بسبب رفع الفوائد وتقليص السلف.. تحشيد لتظاهرة قد تطيح بمدير مصرف الرافدين

Date: 2021-02-08 11:04:58
بسبب رفع الفوائد وتقليص السلف.. تحشيد لتظاهرة قد تطيح بمدير مصرف الرافدين