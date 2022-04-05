وفقا لبيانات شهر آذار.. العراق ينتج أقل من حصته المقررة في أوبك

شفق نيوز / أعلنت شركة تسويق النفط العراقية(سومو)، يوم الثلاثاء، أن انتاج العراق النفطي في شهر آذار الماضي كانت أقل من الحصة المقررة له بالاتفاق مع أوبك بـ 222 ألف برميل يومياً.

ووفقاً للبيانات التي أعلنتها الشركة واطلعت عليها شفق نيوز فإن "العراق انتج 4.15 مليون برميل يومياً من النفط في مارس/ آذار الماضي، بما يقل 222 ألف برميل يوميا عن حصة الإنتاج البالغة 4.370 مليون برميل يومياً بموجب اتفاق مع منتجي أوبك + الآخرين".

وأظهرت البيانات أن "إنتاج العراق في مارس/ آذار انخفض بمقدار 112 ألف برميل يوميا عن فبراير/ شباط".

وكانت منظمة أوبك أعلنت في شهر شباط الماضي أن حصة الإنتاج النفطي الخاص بالعراق ستبلغ 4.370 مليون برميل يوميا خلال شهر آذار.