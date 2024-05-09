وفد من بغداد يزور إيران لتسهيل عملية تصدير المحاصيل الزراعية للعراق

شفق نيوز/ صرّح رئيس مؤسسة الجهاد الزراعي في محافظة الغربية خسرو شهبازي، بأن وفدا تجاريا عراقيا يزور المحافظة بهدف تسهيل صادرات المحاصيل الزراعية الايرانية الى العراق.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية للأنباء اليوم الخميس، عن شهبازي قوله على هامش زيارة الوفد العراقي إن "قرب العراق جغرافيا من محافظة آذربايجان الغربية يمهد للتواصل التجاري الجيد بين البلدين.

واوضح ان المحافظة هي أكبر منتج للتفاح في البلاد وتنتج 1.5 مليون طن من هذه الفاكهة يتم تصدير أكثر من 700 ألف طن منها الى الدول المستهدفة.

وأضاف شهبازي ان الوفد التجاري والاداري العراقي يزور الاربعاء والخميس، محافظة آذربايجان الغربية لدراسة كيفية تصدير التفاح وسائر المنتجات الزراعية للعراق.