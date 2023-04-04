وفد من البنك الدولي يبحث مع العلاق في بغداد اصلاح القطاع المصرفي العراقي

شفق نيوز/ بحث وفد من البنك الدولي، يوم الثلاثاء، مع محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق اصلاح القطاع المصرفي العراقي.

وذكر بيان لاعلام البنك المركزي العراقي ورد لوكالة شفق نيوز، أن "العلاق استقبل ممثل البنك الدولي والمكلف بإعداد مشروع تقييم القطاع المالي في العراق سيد مهدي حسن، والوفد المرافق له".

وجرى خلال اللقاء بحسب البيان، "عرض ملخصٍ عن تقرير برنامج الاصلاح المالي في العراق، وتعزيز التعاون الثنائي، وبحث اصلاح القطاع المصرفي العراقي لاسيما الحكومي الذي يمثل 80% من القطاع المصرفي اجمالاً، فضلاً عن اعتماد الحوكمة المؤسساتية وتنظيم هيكلية المؤسسات المصرفية، وناقش الطرفان فرص تطوير تقنية المعلومات في قطاع المصارف الحكومية واستخدام الأنظمة المصرفية الشاملة في مصرفي الرشيد والرافدين".