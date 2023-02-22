وفد من البنك الدولي يبحث في العراق دعم مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار

شفق نيوز/ أكدت وزيرة المالية العراقية، اليوم الأربعاء، على تعزيز التعاون مع البنك الدولي ودعم تنفيذ الأهداف الاستراتيجية والإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة العراقية، فيما ابدت حرص الوزارة على تحفيز القطاع الخاص بالتعاون مع إحدى مؤسسات البنك.

وقالت وزارة المالية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن الوزيرة طيف سامي محمد استقبلت، اليوم، وفدا من مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الاوسط واسيا IFC، التابعة لمجموعة البنك الدولي برئاسة مسؤول الإستثمار جولي كالوس وبلال رباح الممثل المقيم للمؤسسة في العراق ، وبحضور مدير عام الصندوق العراقي للتنمية الخارجية برين عبدالسلام". وأضاف البيان أنه "جرى مناقشة أهمية الدور الذي تلعبه مؤسسة التمويل الدولية الى جانب الحكومة العراقية في دفع مشاريع التنمية المستدامة في العراق ومنها دعم مشروعات الطاقة المتجددة والربط الكهربائي مع دول الجوار، وتعزيز فرص إشراك القطاع الخاص الى جانب العام في تنفيذ استراتيجية الاقتصاد الوطني الإصلاحية". وأكدت الوزيرة، على "أهمية الدراسات والاستشارات التي تقدمها مؤسسة التمويل الدولية في مجال بناء القدرات والتعاون الفني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق بمشاريع التأهيل البيئي وإعادة إعمار المدن المحررة والإصلاح الاقتصادي"، مشددةً على "حرص وزارة المالية تعزيز مسيرة العمل والتنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية لتحفيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل في العراق". واضافت الوزيرة ان "العراق يتطلع الى مزيد من دعم مجموعة البنك الدولي لتنفيذ الأهداف الإستراتيجية الوطنية الى جانب برامج الإصلاحات الهيكيلية التي تتبناها الحكومة العراقية الجديدة" ، داعيةً الى "تعزيز التعاون والتنسيق بين العراق والبنك الدولي وابداء المساعدة اللازمة لتذليل العقبات التي تواجه عمل المؤسسة في العراق".