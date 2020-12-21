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وفد لبناني في بغداد لشراء "كمية" من النفط العراقي خلال 2021

Category: اقتصـاد

Date: 2020-12-21T09:34:50+0000
وفد لبناني في بغداد لشراء "كمية" من النفط العراقي خلال 2021

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط يوم الاثنين، الاتفاق مع لبنان لبيع كميات لها من النفط الأسود خلال عام 2021.

وقال وزير النفط خلال لقائه بنظيره اللبناني ريمون غجر في مقر الوزارة ببغداد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ انه "تم الاتفاق على بيع كمية من النفط الاسود الفائض عن حاجة المصافي العراقية الى لبنان خلال العام 2021 وبكميات محدودة سيتم الإعلان عنها لاحقاً، وفق أسعار النشرة العالمية".

واضاف ان "هذه الكمية من النفط الأسود سوف تغطي جزء من حاجة لبنان للوقود في توليد الطاقة، وتحقيق العراق لايراد مالي جراء تصدير هذا النوع من الوقود".

من جانبه؛ قال وزير الطاقة والمياه اللبناني ريمون غجر، إن "المباحثات شملت بحث توسيع آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين"، مؤكداً أن "الاتفاق على استيراد كمية من وقود النفط الأسود وفق أسعار النشرة العالمية لتغطية حاجة محطات توليد الطاقة الكهربائية في لبنان".

وأوضح غجر؛ أن "الجهات المعنية في الوزارتين ستضع آليات تنفيذ الاتفاق الثنائي، مثمنا دور الأشقاء في العراق في الوقوف مع الشعب اللبناني".

وكان الوفد اللبناني قد وصل بغداد صباح هذا اليوم الاثنين، ويضم عددا من المسؤولين في وزارة الطاقة والمياه والكهرباء.

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