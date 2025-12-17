وفد عراقي في الإمارات لبحث استثمار حقل "بن عمر" الغازي بالبصرة

شفق نيوز- بغداد

بحث وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون الغاز عزت صابر، يوم الأربعاء، مشروع استثمار حقل بن عمر الغازي في محافظة البصرة، عبر مشاركته في اجتماع اللجنة التنسيقية العليا JCC في دولة الإمارات.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز إن "وكيل الوزارة لشؤون الغاز عزت صابر ومدير عام شركة نفط البصرة باسم عبد الكريم ومدير عام شركة غاز الجنوب شاركوا في اجتماع اللجنة التنسيقية العليا JCC لاستثمار حقل بن عمر".

وأضاف أن "الاجتماع شهد مناقشة مراحل تنفيذ المشروع والمستجدات المتعلقة بتنفيذه ومدى التزام الشركة المنفذة والمشغلة ببنود العقد المبرم معها إلى جانب الاطلاع على أهم التطورات في تكنولوجيا صناعة النفط والغاز".

وكان رئيس مجلس الوزراء (المنتهية ولايته) محمد شياع السوداني، قد أقر في الجلسة الاعتيادية الثانية والعشرين لمجلس الوزراء، في 3 حزيران/يونيو، توصية لجنة الضمانات السيادية بشأن مشروع حقل بن عمر في محافظة البصرة.

يشار إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، قد أكد يوم الأحد 7 كانون الثاني/ يناير 2024، على أهمية عقد استثمار وتطوير ومعالجة الغاز من حقل نهر بن عمر بطاقة (150) مقمق "مليون قدم مكعب قياسي باليوم" قابلة لاضافة (150) مقمق اخرى للمرحلة الثانية بحسب متطلبات وتوفر الكميات المطلوبة.