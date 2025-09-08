وفد عراقي رفيع المستوى يزور روسيا قريباً لعقد اتفاقية أولية للطاقة النووية

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر مطلع، يوم الاثنين، عن زيارة مرتقبة لوفد عراقي رفيع إلى روسيا لإعداد اتفاقية أولية بشأن الطاقة النووية السلمية.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "العراق يسعى لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على النفط من خلال تحقيق اتفاق تعاون مع موسكو التي لها خبرة واسعة في مجال الطاقة النووية، وتم الحديث عن ذلك في الزيارات المتبادلة بين البلدين".

وأشار إلى أن "الوفد يضم ممثلين عن وزارات الخارجية والكهرباء والتعليم العالي والبحث العلمي وهيئة الطاقة الذرية بالإضافة لخبراء في هذا المجال من وزارة البيئة، وسيزور موسكو خلال الشهر الجاري للاتفاق على فقرات الاتفاقية المزمع إبرامها بين الجانبين".

وتابع المصدر "من ضمن الوفد مخول بالتوقيع الأولي إذا ما تم الاتفاق على مجمل التفاصيل".

وبين أن "الاتفاقية تشمل عدة مجالات، حيث ستساعد روسيا العراق في بناء محطات طاقة نووية لتوليد الكهرباء، إلى جانب توفير خدمات دورة الوقود النووي، وتدريب الكفاءات المحلية على إدارة وتشغيل المنشآت النووية".

وأضاف أن "هذا التعاون يأتي في إطار جهود العراق لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على النفط وروسيا لديها خبرة واسعة في مجال الطاقة النووية، وقد وقعت اتفاقيات مماثلة مع دول أخرى، مثل مالي وبوركينا فاسو، لتعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية وسد حاجة البلاد من الطاقة الكهربائية".

ويدور الحديث في السنوات الأخيرة داخل الأروقة العراقية حول البحث عن بدائل للنفط والتحول تدريجياً نحو الطاقة النظيفة وخصوصاً في مجال توليد الكهرباء.

وسبق للعراق أن تباحث مع دول متعددة حول إنشاء محطة للطاقة النووية السلمية لاستخدامها في مجالات متعددة.

ويوم أمس الأحد، كشفت مستشارية الأمن القومي العراقي عن زيارة مرتقبة لأمين مجلس الأمن القومي الروسي إلى بغداد منتصف الشهر الجاري.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، استقبل اليوم، في مكتبه السفير الروسي في بغداد، إلبروس كوتراشيف، وبحثا معاً تطوير العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات والخبرات، إضافة إلى زيارة أمين مجلس الأمن القومي الروسي المرتقبة منتصف الشهر.