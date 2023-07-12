وفد تركي يزور العراق لاستئناف تصدير نفط كوردستان

شفق نيوز / أعلن وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان وكالة، كمال محمد صالح، يوم الأربعاء، أن وفداً تركياً يعتزم زيارة العراق لبحث مسألة النفط.

وقال محمد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "استعدادات استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان مكتملة بالتنسيق مع وزارة النفط العراقية وشركة سومو"، موضحاً أن "مسألة استئناف نفط الإقليم تتعلق بتركيا والعراق".

وفي 19 حزيران يونيو الماضي، شهدت العاصمة بغداد، عقد اجتماع بين وفد تقني من وزارة الطاقة التركية، مع مسؤولين عراقيين في قطاع النفط، شهد مناقشة استئناف صادرات النفط من إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي، لكن من دون التوصل إلى أي اتفاق، وفق وكالة رويترز.

وأوقفت تركيا تصدير 450 ألف برميل يومياً من إقليم كوردستان عبر خط الأنابيب العراقي - التركي في 25 آذار/ مارس 2023، بعدما أصدرت غرفة التجارة الدولية في باريس، حكمها لصالح بغداد في قضية تحكيم.

ويصدّر العراق، وهو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، نحو 85% من نفطه الخام عبر موانئ في جنوب البلاد، لكن الطريق الشمالي عبر تركيا ما يزال يمثل نحو 0.5% من إمدادات النفط العالمية.

ومطلع شهر حزيران/ يونيو الماضي، أكد وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، أن العراق ما زال يخوض مفاوضات مع الجانب التركي، لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، عبر ميناء جيهان.