وفد تركي في كركوك لرفع صادرات بلادهم للعراق إلى 16 مليار دولار سنوياً

شفق نيوز/ توقع رئيس الجمعية الدولية للصناعيين ورجال الأعمال في تركيا، نواف قليج، يوم الثلاثاء، أن تصل قيمة صادرات بلادها إلى العراق لنحو 16 مليار دولار سنوياً.

وقال قليج لوكالة شفق نيوز، إن "وفداً من رجال الأعمال الأتراك زار محافظة كركوك ضمن مساعيهم الحثيثة لرفع حجم التجارة الخارجية مع العراق الذي نعتبره واحداً من أهم البلدان المستوردة للمنتجات التركية التي تمتاز بجودة عالية، وعليها طلب في عموم السوق التجارية العراقية".

ولفت إلى أن "قيمة الصادرات التركية إلى العراق خلال العام الماضي بلغت 13 ملياراً و34 مليوناً و364 ألف دولار، مرتفعة عن العام الذي سبقه بنسبة 4.38% حيث بلغت 12 ملياراً و759 مليوناً و358 ألف دولار، ومنخفضة بنسبة 5.49% عن العام 2022 الذي بلغت فيه 13 ملياراً و750 مليوناً و276 ألف دولار".

وتابع قليج أن "نتوقع خلال العام الحالي أن يرتفع حجم الصادرات التركية إلى العراق لنحو 16 مليار دولار"، منوهاً إلى أن "العراق يأتي في مقدمة الدول المستوردة للبضائع التركية".

وأكد أن "منفذ إبراهيم الخليل في دهوك بإقليم كوردستان يعتبر رئيسياً للحركة التجارية وتوريد البضائع التركية التي تصل نسبتها إلى 90% من مجموع البضائع التي تمر عبر هذا المنفذ، إلى جانب المنافذ البحرية في البصرة".

وأشار قليج إلى أن "إقليم كوردستان يعد بوابة مهمة للحركة الاقتصادية بين العراق وتركيا، وله تأثير مباشر على الحركة التجارية بين البلدين، كما أنه من الأسواق التجارية الواعدة والمهمة في الخارطة التجارية الدولية".

وفي السياق، قال محافظ كركوك ريبوار طه، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه استقبل رئيس الجمعية الدولية للصناعيين ورجال الأعمال التركية نواف قليج مع رجال أعمال أتراك، مؤكداً "حرص إدارة كركوك على دعم القطاع التجاري والصناعي، وأن الشركات التركية لها رصانة في عملها ونتمنى أن يكون لها بصمة في كركوك، فهدفنا تطوير العلاقات والتعاون المشترك بين الجانبين".