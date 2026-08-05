وفد تجاري عراقي يبحث في دمشق فرص الاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي

شفق نيوز- دمشق

بحث وفد تجاري عراقي يضم عدداً من أعضاء غرفة ‏تجارة بغداد ورجال الأعمال، يوم الأربعاء، مع رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي، في مبنى الاتحاد ‏بالعاصمة دمشق، سبل توسيع التعاون ‏الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك بين ‏البلدين.

وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، فقد ناقش الجانبان الفرص الاستثمارية المتاحة في ‏سوريا، وآليات تعزيز التبادل التجاري، وبناء شراكات ‏بين مجتمعي الأعمال السوري والعراقي بما يخدم ‏المصالح الاقتصادية المشتركة ويواكب مرحلة إعادة ‏تنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة‎.‎

وأعرب أعضاء الوفد العراقي عن اهتمامهم ‏باستكشاف الفرص الاستثمارية في السوق السورية، ‏مشيدين بالإجراءات والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، ‏ومؤكدين أن المرحلة المقبلة تحمل فرصاً كبيرة لتعزيز ‏التعاون الاقتصادي والتجاري بين سوريا والعراق‎.‎

من جهته، أكد رئيس اتحاد غرف التجارة السورية خلال الاجتماع أن بلاده تمتلك فرصاً ‏استثمارية واعدة في مختلف القطاعات، في ظل القوانين ‏والتسهيلات التي أقرتها الدولة لتوفير بيئة استثمارية ‏جاذبة، مشيراً إلى أن الحكومة السورية تواصل تقديم ‏الدعم اللازم للمستثمرين بما يسهم في إنجاح المشاريع ‏وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية‎.‎

وأشارت الوكالة إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الجهود المستمرة التي ‏يبذلها اتحاد غرف التجارة السورية لتوسيع شبكة علاقاته ‏الاقتصادية الخارجية، وتعزيز التعاون مع غرف التجارة ‏ومؤسسات الأعمال في الدول الشقيقة، تمهيداً لمرحلة ‏جديدة من التكامل الاقتصادي تسهم في دعم جهود التعافي ‏وإعادة الإعمار في سوريا‎.‎

وكان المستشار الأول لوزارة الاقتصاد والصناعة السورية، أسامة القاضي، قد قال في 22 أيار/ مايو الماضي لوكالة شفق نيوز، إن "السوق العراقي يشكل فرصة استراتيجية للاقتصاد السوري، حيث تسعى دمشق وبغداد إلى تعزيز التعاون والشراكة التجارية بما يخدم مصالح البلدين ويسهم في تطوير الاقتصادات الوطنية على المدى المتوسط والبعيد".

هذا ويعتبر السوق العراقي، من أهم الأسواق الخارجية المجاورة لسوريا، لما يتمتع به من حجم اقتصادي كبير وعلاقات جغرافية واجتماعية متينة بين البلدين.

وفي ظل الرغبة المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، تستعد سوريا لاستثمار هذه الفرصة لتوسيع صادراتها في ظل إمكانات كبيرة تشمل قطاعات متعددة، من المواد الغذائية إلى الصناعات المنزلية والخدمات اللوجستية.

يذكر أن وزارة الاقتصاد السورية، كانت قد كشفت لوكالة شفق نيوز، في 25 كانون الثاني/ يناير 2025، عن ملامح خطتها لتعزيز الاقتصاد المحلي تضمنت دعم الصادرات وفتح أسواق جديدة للمنتجات السورية وتعزيز التبادل التجاري مع الدول الصديقة ومن ضمنها العراق، وكذلك وضع خطط لتحسين البنية التحتية اللوجستية لتسهيل حركة التصدير.

ويُعتبر معبر القائم العراقي الحدودي مع سوريا من المنافذ المهمة للتجارة بين البلدين، حيث وصل حجم التبادل عبره، خلال عام 2024، مليار دولار، بحسب إحصائيات مجلس الأعمال العراقي السوري.