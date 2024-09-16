وفد "آبل" يقترح على السوداني تسجيل هواتف الشركة في العراق

شفق نيوز/ ناقش رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، مع وفد شركة أبل الأمريكية، التحول الرقمي في العراق.

وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "جرى، خلال اللقاء، مناقشة المواضيع المشتركة، حيث أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن العراق يشهد اليوم تحولات في الواقع الرقمي، وتحدث عن عمل اللجنة العليا للتحول الرقمي في العراق برئاسته، بالإضافة إلى لجان أخرى تعمل في ذات المضمار، كما أشار إلى تحول العراق لبيئة استثمارية ناجحة تعمل فيها الكثير من الشركات الكبرى، وهو ما يتطلب مواكبة رقمية متسارعة".

وأكد السوداني على أهمية العمل على رفع مستويات القدرة الرقمية والتكنولوجية للشباب، بما يوسع فرص العمل والتوظيف ويعمل على تطبيق برامج الحكومة الهادفة إلى إنجاز جميع التعاملات، من خلال بيئة رقمية متكاملة.

من جانبه، اقترح وفد الشركة العمل في إطار الإسهام بتطوير قدرات الشباب، والاهتمام بالمطوّرين في حقول التكنولوجيا بالتعاون مع الجامعات، وكذلك تسجيل الهواتف التي تدخل للعراق بما يجعلها تكون بأسعار تنافسية، ولأهمية منتجات الشركة من الهواتف، لأنها تدعم التحولات الرقمية الخاصة بالاقتصاد والمال، وفقا للبيان.