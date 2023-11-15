وفد ايراني اقتصادي يصل بغداد لاجراء مباحثات للتعاون بإنشاء مدن صناعية وحرة بين البلدين

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، عن وصول وفد إيراني إلى بغداد لاجراء مباحثات مع الجانب العراقي في اللجنة المعنية بتنفيذ واقامة المدن الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

ويرأس هذه اللجنة وكيل الوزارة للشؤون الادارية ستار الجابري وعضوية المديرين العامين في وزارات التجارة والصناعة والنقل والخارجية والمالية ونائب محافظة واسط.

ونقل بيان صادر عن الوزارة عن الجباري قوله، إن الوفد وضمن منهاج الزيارة الذي اعدته الوزارة نفذ زيارة الى مواقع المدن الحدودية في جصان وزرباطية التي من المقرر انشاء مدينة صناعية مشتركة واخرى حرة عليها، وذلك ضمن اتفاق التعاون الاقتصادي المشترك لتطوير التجارة البينية بين البلدين وبما يحقق المصالح المشتركة .

واشار إلى ان المباحثات مع الوفد الايراني ستتضمن اقامة ورش عمل مشتركة والتي ستتناول عرض تقديمي من قبل مدير عام الهيئة العامة للمناطق الحرة واخر من قبل رئيس هيئة المدن الصناعية الايراني بالاضافة الى الجلسات الحوارية بين المشاركين، منوها إلى أن الوفد سيٌجرى كذلك لقاءات مع الجهات العراقية في الوزارات والهيئات المعنية .