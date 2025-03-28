وضع خطة "طارئة" لزيادة إنتاج النفط والغاز بحقل الناصرية جنوبي العراق

شفق نيوز/ أعلنت شركة نفط ذي قار، يوم الجمعة، عن وضع خطة "طارئة" لزيادة إنتاج الخام والغاز إلى 70 ألف برميل يومياً، والغاز إلى 30 مليون قدم مكعب قياسي.

وذكرت الشركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مديرها سعيد زغير شلاگة، ورئيس مجلس محافظة ذي قار، عزت عودة الناشي، بحثا آفاق التعاون المشترك بين الشركة والحكومة المحلية، وتعزيز التكامل في المشاريع النفطية والاستثمارية.

عرض المدير العام خلال اللقاء، الخطة القصيرة الأمد للشركة، والتي تستهدف رفع مستويات الإنتاج في الحقول النفطية التابعة لها، من خلال استثمار الطاقات البشرية الهندسية والفنية لتحقيق نقلة نوعية في العمل النفطي.

وأكد شلاگة، بحسب البيان، أن الإدارة العليا وضعت خطة طارئة لزيادة طاقة الإنتاج في حقل الناصرية النفطي إلى 70 ألف برميل يومياً، مما سينعكس إيجاباً على إنتاج الغاز، الذي سيصل إلى 30 مليون قدم مكعب قياسي، بعد إضافة 10 ملايين قدم مكعب قياسي جديدة.

وأشار إلى تقدم العمل في مشروع استثمار الغاز المصاحب في حقلي الغراف والناصرية، الذي يجري تنفيذه بموجب عقد وزاري كبير، حيث من المقرر إطلاق المرحلة الأولى بإنتاج 67 مليون قدم مكعب قياسي، وصولاً إلى 200 مليون قدم مكعب قياسي بحلول نهاية عام 2027.

ولفت إلى أن شركة نفط ذي قار مستمرة في تقديم الدعم للمحافظة، بما يعزز الفرص الاستثمارية والاقتصادية، وينعش الأسواق المحلية عبر تلبية الاحتياجات الخاصة بالعمل النفطي.

وشدد شلاگة على أهمية التعاون المشترك مع الحكومة المحلية لضمان خدمة متكاملة لأبناء المحافظة.

من جانبه، أكد رئيس مجلس المحافظة، على دعم المجلس لخطط الشركة بما يحقق رؤيتها الإستراتيجية، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامةلذيقار.