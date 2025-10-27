وضع حجر الأساس لأول مصنع "سيارات كهربائية" في العراق

شفق نيوز- كركوك

وضعت محافظة كركوك، يوم الاثنين، حجر الأساس لمشروع مصنع أوروك لصناعة السيارات الكهربائية والبنزين والديزل.

وقال محافظ كركوك ريبوار طه، لوكالة شفق نيوز، إن "كركوك والعراق شهدا اليوم انطلاقة نوعية في مجال الصناعة الوطنية من خلال وضع حجر الأساس لأكبر معمل لتصنيع السيارات الكهربائية، والذي يُعد الأول من نوعه في العراق والشرق الأوسط".

وأضاف طه، أن "إدارة المصنع أبرمت تفاهمات مبدئية مع عدد من كبرى شركات صناعة السيارات الأميركية والألمانية والتركية، بهدف نقل التكنولوجيا الحديثة إلى العراق وتعزيز قدراته الصناعية في هذا المجال الواعد".

وأشار إلى أن المشروع سيساهم في توفير آلاف فرص العمل للشباب في محافظة كركوك، وسيدعم الاقتصاد الوطني عبر تقليل الاعتماد على الاستيراد وتشجيع الصناعة المحلية في قطاع المركبات.

ووفقاً للمعلومات، فإن بناء المصنع سينجز خلال 180 يوماً بنظام العمل على شفتين يومياً، على أن يبدأ الإنتاج الفعلي خلال 365 يوماً من تاريخ وضع حجر الأساس.

وفي تعليقه على المشروع، قال الخبير الاقتصادي علي خالد، لوكالة شفق نيوز، إن "إقامة مصنع لتصنيع السيارات الكهربائية في كركوك تمثل خطوة مهمة نحو تنويع الاقتصاد العراقي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات".

وأوضح خالد أن "المشروع سيضع العراق على خريطة الصناعات النظيفة، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو الطاقة المستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية”.

ولفت إلى أن "مثل هذه المشاريع ستسهم في بناء قاعدة صناعية حديثة، وتخلق فرص عمل حقيقية في مجالات الإنتاج، والصيانة، والتقنيات الكهربائية، كما ستفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية والشراكات التكنولوجية المتقدمة".