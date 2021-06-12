وضع الحجر الأساس لمطار الناصرية الدولي .. الكاظمي: سيجلب آلاف السائحين

شفق نيوز/ وضع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم السبت حجر الأساس لمطار الناصرية الدولي.

وقال الكاظمي في كلمة له على هامش مراسم وضع الحجر الأساس للمطار، إن مطار الناصرية الدولي سيفتح آفاق الاستثمار والسياحة الدولية في المحافظة، كما سيوفر المشروع فرص عمل كثيرة لأهلنا وشبابنا في ذي قار.

وأشار إلى أن المشروع اعتمد مخططات حديثة تجعل منه مطاراً حيوياً يقدم الخدمات للمسافرين لمحافظة ذي قار والمحافظات المحيطة بها وللمستثمرين والسواح من مختلف دول العالم.

وأردف بالقول إن هناك اهتماما كبيرا لمحافظة ذي قار بعد زيارة قداسة البابا والتي مثلت نجاحاً كبيراً للعراق في الأوساط الدولية.

كما قال رئيس مجلس الوزراء: إن المطار الآلاف من السوّاح سنوياً، وينشّط حركة الاستثمار في مختلف القطاعات بالمحافظة، كما نسعى الى أن نصنع منه مركزاً مهماً للشحن الجوي في المنطقة، نظراً لموقع المحافظة الستراتيجي.

وتابع قائلا: تم توقيع عقد المطار مؤخراً وقد هيأنا كل المقدمات لإطلاق بنائه، ونحن جادون لمواصلة دعم المشروع لاكماله في المدة المقررة.

وكانت الحكومة العراقية قد وقعت في الثامن من شهر حزيران الجاري مع نظيرتها الصينية عقدا لإعادة تأهيل وانشاء مطار الناصرية الدولي.

بدورها قالت سلطة الطيران المدني العراقي ان مراسم وضع حجر الأساس جرت بحضور رئيسها الكابتن نائل سعد عبد الهادي والشركة الصينية المنفذه ‏(CSCEC).

وأوضح بيان صادر عن السلطة: أن مطار الناصرية الدولي سيكون معلماً مهماً في قطاع الطيران المدني العراقي والذي سوف ينجز وفق أحدث المعايير والمتطلبات الدولية التي تؤكد عليها المنظمة الدولية للطيران المدني lCAO .

وذكر البيان بأن مدة أنجازه ستكون 36 شهراً ، وتجهز الشركة الصينية المطار بكافة الخدمات والمنشات الخاصة بالمسافرين والذي سيكون بطاقة استيعابية 750،000 ألف مسافر سنوياً، بالإضافة إلى عمل طريق يربط بين المطار ومركز المحافظة بطول 25 كم ، وسيتم ايضاً انشاء بناية للشحن الجوي بمساحة 5000 م2.

يذكر أن سلطة الطيران المدني العراقي تعاقدت مع شركة كيكلوب Kiklop التركية كشركة استشارية متخصصة لتقديم خدمات إدارة التصميم والإشراف، علما إن الشركة المذكورة هي من أشرفت على مطار إسطنبول الجديد مع 9 مطارات مختلفة في أوزبكستان والمملكة العربية السعودية وروسيا.