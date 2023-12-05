وضعت سوقه نصب أعينها.. كمبوديا تستعد لغزو العراق بصادرات الأرز

شفق نيوز/ ذكرت صحيفة "فنوم بنه" الكمبودية ان العراق من بين أبرز الأسواق التي تتطلع إليها كمبوديا من أجل تعزيز صادراتها من الارز اليه.

ونقلت الصحيفة الكمبودية عن وزير الدولة الكمبودي يانغ ساينغ كوما قوله انه بالاضافة الى الصين والاتحاد الأوروبي، وهما اكبر اسواق استيراد الأرز عالميا، فإن العراق واندونيسيا والفيلبين تتعزز مكانتها كأسواق صاعدة مستهدفة لصادرات الأرز الكمبودية.

وبحسب إحصاءات حكومية في 3 كانون الأول/ديسمبر الحالي، فإن أكبر الجهات المستوردة للأرز، هي الصين والفيليبين والاتحاد الاوروبي والعراق ونيجيريا وإندونيسيا، ثم فيتنام.

وأوضح المسؤول الكمبودي "اننا نسوق الآن في الفيلبين وإندونيسيا، وقد يكون العراق سوقنا المستهدف مستقبلا"، مشيرا الى ان الهند هي المستورد الأكبر للأرز وتتبعها تايلاند وفيتنام، بينما تحتل كمبوديا المرتبة الثامنة.

ونقل التقرير عن ساينغ كوما قوله إن مملكة كمبوديا تسعى الى تحقيق الهدف المتمثل بالوصول الى تصدير مليون طن من الأرز سنويا، واحتلال المرتبة الخامسة عالميا.

ترجمة: وكالة شفق نيوز