وصول 42 ألف طن من الرز التايلندي لحساب السلة الغذائية في العراق

شفق نيوز/أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، عن وصول الباخرة ( NEMEA ) الى منطقة الإدلاء والمحملة بكمية ( 42000 ) الف طن من الرز التايلندي لحساب السلة الغذائية للوجبة السابعة.

وقالت مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية لمى الموسوي في بيان اليوم، ان ملاكات السيطرة النوعية العاملة في الميناء مع فريق دائرة الرقابية التجارية قامت فور وصول الباخرة بعد منتصف الليل بسحب النماذج الأولية لارسالها الى مختبر الشركة المركزي في بغداد لغرض اجراء الفحص المختبري لبيان صلاحيتها للاستهلاك البشري ومطابقتها للمواصفات التعاقدية .

واشارت إلى انه بعد ظهور نتائج الفحص المختبري ستقوم الشركة بتفريغها واعداد خطة تسويقية لهذه الكمية وتوزيعها للمحافظات وحسب حاجة كل محافظة لغرض تجهيز المادة ضمن مفردات السلة الغذائية.

واعتمد العراق نظام البطاقة التموينية عقب صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 661 الصادر بتاريخ 6 أغسطس/ آب 1990 القاضي بفرض حصار اقتصادي على البلاد جراء غزو نظام صدام حسين للكويت.

ومرت البطاقة التمونية بمراحل مختلفة بين ازدهار وتعدد انواع مفرداتها بعد اتفاق الامم المتحدة مع العراق ما يسمى النفط مقابل الغذاء والدواء في نهاية عام 1996، وتقليص المفردات وتراجع انواعها بانتهاء الاتفاق وسقوط نظام صدام حسين في عام 2003.