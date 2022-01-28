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وصول 17500 طن من مادة زيت الطعام إلى العراق

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-28T09:29:49+0000
وصول 17500 طن من مادة زيت الطعام إلى العراق

شفق نيوز/ استقبلت الشركة العامة لموانئ العراق التابعة لوزارة النقل، اليوم الجمعة، السفينة SUN POIEG المحملة بمادة زيت الطعام الخام.

وقال مدير عام موانئ العراق فرحان الفرطوسي في بيان بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن أرصفة الميناء الجنوبي استقبلت السفينة SUN PIOEG تحمل على متنها ( 17500) طن من مادة زيت الطعام الخام وباشرت كوادر التفريغ والشحن العمل على شحنه.

وتابع بالقول إن الكثير من المواد الأولية التي تستخدمها المصانع العراقية تدخل للبلد عن طريق موانئ العراق ومنها السكر الخام وزيت الطعام الخام ومادة الكلنكر التي تستخدم في صناعة الاسمنت .

ومنذ ان قام البنك المركزي العراقي بخفض قيمة الدينار مقابل الدولار ارتفعت أسعار السلع والبضائع في الأسواق المحلية خاصة المواد الغذائية الاساسية رغم أن الحكومة الاتحادية تقوم بتوزيعها ضمن البطاقة التموينية.

واعتمد العراق نظام البطاقة التموينية عقب صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 661 الصادر بتاريخ 6 أغسطس/ آب 1990 القاضي بفرض حصار اقتصادي على البلاد جراء غزو نظام صدام حسين للكويت.

ومرت البطاقة التموينية بمراحل مختلفة بين ازدهار وتعدد انواع مفرداتها بعد اتفاق الامم المتحدة مع العراق ما يسمى النفط مقابل الغذاء والدواء في نهاية عام 1996، وتقليص المفردات وتراجع انواعها وتباطؤ فترات توزيعها بانتهاء الاتفاق وسقوط نظام صدام حسين في عام 2003.

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