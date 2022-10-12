وصول أكثر من 45 الف طن من مادة القمح إلى العراق

شفق نيوز/ استقبلت أرصفة ميناء ام قصر الجنوبي السفينة ( ES LEADER ) وعلى متنها 45058 الف طن من مادة القمح لصالح وزارة التجارة العراقية.

وقال المدير العام لموانئ العراق فرحان الفرطوسي في بيان اليوم الثلاثاء، إن "ميناء ام قصر الجنوبي يساهم في توفير مفردات البطاقة التموينية للمواطنين حيث خصصنا عددا من الأرصفة لهذا الغرض" .

وأضاف " إن رصيف رقم ( 3 ) في ميناء أم قصر الجنوبي استقبل السفينة ES LEADER محملة بـ ( 45058 ) طنا من الحنطة لصالح وزارة التجارة لدعم مفردات البطاقة التموينية"، مؤكدا أن "العمل جارٍ على تفريغ الحمولة وشحنها إلى المخازن " .

واعتمد العراق نظام البطاقة التموينية عقب صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 661 الصادر بتاريخ 6 أغسطس/ آب 1990 القاضي بفرض حصار اقتصادي على البلاد جراء غزو نظام صدام حسين للكويت.

ومرت البطاقة التمونية بمراحل مختلفة بين ازدهار وتعدد انواع مفرداتها بعد اتفاق الامم المتحدة مع العراق ما يسمى النفط مقابل الغذاء والدواء في نهاية عام 1996، وتقليص المفردات وتراجع انواعها بانتهاء الاتفاق وسقوط نظام صدام حسين في عام 2003.