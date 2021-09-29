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وصول أكثر من 42 ألف طن من الرز لموانئ العراق

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-29T13:18:44+0000
وصول أكثر من 42 ألف طن من الرز لموانئ العراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النقل العراقية، يوم الاربعاء، عن وصول  42,385 الف طن من مادة الرز الى ميناء ام قصرجنوبي البلاد لصالح وزارة التجارة .

وقالت وزرة النقل في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "السفينة BELSTAR  رست، اليوم، على رصيف رقم 3 في ميناء ام قصر الجنوبي بحمولة 42,385 الف طن من مادة الرز التايلندي لصالح وزارة التجارة العراقية ضمن مفردات البطاقة التموينية، بالاضافة الى ناقلة نفط شحنت بمادة زيت الوقود و سبع سفن تجارية رست على ارصفة ميناء ام قصر الشمالي".

ونقل البيان، عن مدير عام الموانئ فرحان الفرطوسي، إن موانئ الشركة تعمل بكفاءة عالية، مشيراً الى أن ميناء ام قصر الجنوبي يستقبل العديد من السفن وناقلات النفط على ارصفته رغم اعمال البناء والتأهيل المستمرة فيه.

وبين أن ميناء ام قصر الشمالي استقبل ( 7 ) سفن تجارية بحمولات مختلفة رست على ارصفة الميناء وجرت عليها عمليات التفريغ والشحن والارساء والاقلاع بالتعاون والتنسيق بين إدارتي المينائين والملاحة البحرية .

 

 

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