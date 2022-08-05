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وصول أكثر من 40 ألف طن من الرز إلى العراق

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-05T12:19:18+0000
وصول أكثر من 40 ألف طن من الرز إلى العراق

شفق نيوز/ استقبل ميناء ام قصر الجنوبي، اليوم الجمعة، السفينة EGES بحمولة 41000 الف طن من مادة الرز لصالح وزارة التجارة ضمن دعم مفردات البطاقة التموينية في العراق.

وقال مدير عام الموانئ فرحان الفرطوسي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن إدارة الشركة تولي أهمية قصوى للسفن التي تحمل مفردات البطاقة التموينية، اذ وجهنا موانئنا بتفريغ حمولاتها بالسرعة الممكنة.

وأضاف: استقبل ميناء ام قصر الجنوبي اليوم على رصيف رقم ( 3 ) السفينة EGES بحمولة 41000 الف طن من مادة الرز ، فيما رست على رصيف رقم ( 7 ) ناقلة المشتقات النفطية ELENA لغرض تصدير المنتج الوطني من مادة الفلانكوت .

واعتمد العراق نظام البطاقة التموينية عقب صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 661 الصادر بتاريخ 6 أغسطس/ آب 1990 القاضي بفرض حصار اقتصادي على البلاد جراء غزو نظام صدام حسين للكويت.

ومرت البطاقة التمونية بمراحل مختلفة بين ازدهار وتعدد انواع مفرداتها بعد اتفاق الامم المتحدة مع العراق ما يسمى النفط مقابل الغذاء والدواء في نهاية عام 1996، وتقليص المفردات وتراجع انواعها بانتهاء الاتفاق وسقوط نظام صدام حسين في عام 2003.

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