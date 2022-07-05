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وصول أكثر من 40 ألف طن من الرز التايلندي إلى العراق

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-05T07:41:46+0000
وصول أكثر من 40 ألف طن من الرز التايلندي إلى العراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التجارة، يوم الثلاثاء، وصول الباخرة ( Spar mira ) الى منطقة الإدلاء و المحملة 43 الف طن من مادة الرز التايلندي لحساب السلة الغذائية الخامسة للعام 2022.

وقالت مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية لمى الموسوي في بيان صادر عن الوزارة اليوم، ان فريقا فنيا رقابيا من فاحصي المختبر في قسم السيطرة النوعية بشركة الغذائية ودائرة الرقابة التجارية قاموا بسحب نماذج الرز من على ظهر الباخرة وذلك بعد وصولهم بساعة متأخرة من الليل بغية القيام بفحصه فحصاً اولياً.

وأضافت أنه تم ارسال هذه النماذج الى مختبر قسم السيطرة النوعية مركز الشركة في بغداد لاستكمال بقية الفحوصات لبيان صلاحيته للاستهلاك البشري قبل اطلاق عمليات تجهيزه للوكلاء"ضمن مفردات السلة الغذائية .

واعتمد العراق نظام البطاقة التموينية عقب صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 661 الصادر بتاريخ 6 أغسطس/ آب 1990 القاضي بفرض حصار اقتصادي على البلاد جراء غزو نظام صدام حسين للكويت.

ومرت البطاقة التمونية بمراحل مختلفة بين ازدهار وتعدد انواع مفرداتها بعد اتفاق الامم المتحدة مع العراق ما يسمى النفط مقابل الغذاء والدواء في نهاية عام 1996، وتقليص المفردات وتراجع انواعها بانتهاء الاتفاق وسقوط نظام صدام حسين في عام 2003.

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